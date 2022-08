L’Arena Arbostella presenta un mese di spettacoli

di Rosa Pia Greco

Si alzerà il 5 agosto il sipario sulla rassegna di teatro, musica e cabaret all’Arena Arbostella, allestita grazie al contributo del Comune di Salerno nello spazio antistante il Teatro Arbostella e promossa dal Consorzio “La Città Teatrale”. La presentazione del cartellone ieri mattina presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città, alla presenza di Ugo Piastrella presidente del Consorzio “La Città Teatrale”, Arturo Esposito ed Imma Caracciuolo direttorie responsabili del Teatro Arbostella e del consulente allo spettacolo del Comune di Salerno Ermanno Guerra. A dare il via agli spettacoli, il 5 agosto, con ingresso gratuito sarà la Compagnia del Giullare che presenterà “Casanova” di e con Andrea Carraro. Domenica 7 agosto, sempre con ingresso gratuito la compagnia Ars Nova presenta “Don Felice in mezzo ai guai” tratto da Scarpetta con tra gli altri Ugo Piastrella, Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Margherita Rago. Lunedì 8 agosto, tocca alla scuola del Teatro La Ribalta che presenterà “Studio sulla Lisistrata di Aristofane”, martedì 9 agosto la compagnia Arcoscenico diretta da Rodolfo Fornario proporrà “Viva Napoli e Paris” con Antonella Quaranta (Spettacolo a pagamento). A pagamento anche lo spettacolo in programma l’11 agosto quando la compagnia “Attori per Caso” proporrà “E’ la fine del mondo”. Il 16 agosto tocca alla compagnia Annabella Schiavone portare in scena “La lettera di mammà” di Peppino De Filippo per la regia di Antonello Cianciulli (spettacolo a pagamento). Si prosegue il 18 agosto con “Una pupa per due” di e con Sergio Mari (spettacolo a pagamento). Sabato 20 agosto invece sarà protagonista la compagnia del Teatro Nuovo che proporrà “Il Berretto a sonagli” di Luigi Pirandello nella riduzione in napoletano di Eduardo de Filippo, con Ugo Piastrella e Margherita Rago (spettacolo a pagamento). Martedì 23 agosto, con ingresso a pagamento, spettacolo di cabaret con Mariano Bruno ed Enzo e Sal. Mercoledì 24 agosto la compagnia teatrale Hirondelle presenta “Circostanze” scritto e diretto da Maria Porzio (spettacolo a pagamento). Giovedì 25 agosto, con ingresso gratuito, la compagnia dell’Eclissi presenta “La signora e il funzionario” di Aldo Nicolai per la regia di Marcello Andria. Si prosegue venerdì 26 agosto (ingresso gratuito) con la compagnia La Mennola che presenta “Omaggio a Eduardo” per la regia di Flavio Donatantonio. Sabato 27 agosto con ingresso a pagamento, Sergio Mari e Antonio Amatruda saranno i protagonisti di “Noi non siamo in errore”. Domenica 28 agosto (ingresso gratuito) la compagnia del Teatro Arbostella proporrà “Pascariello e Don Felice”. Mentre lunedì 29 agosto sempre con ingresso gratuito, arriverà Angelo Di Gennaro in “Il ragazzino degli anni ’70”. Dal 31 agosto e fino al 4 settembre, nell’ambito della XI Rassegna Estiva del Teatro Arbostella, cinque appuntamenti tutti ad ingresso gratuito. Si inizia il 31 con la compagnia Teatranimando Young con “Omaggio ai Tre”, Giovedì 1 settembre l’associazione culturale Il Grifone propone “Lo cunto antico et la ballata nova”, venerdì 2 settembre la compagnia “La Quercia” in “Romeo & Giulietto”, sabato 3 settembre la compagnia Zerottantuno propone invece “Il morto sta bene in salute” e infine domenica 4 settembre la compagnia “Avalon Teatro” propone “Fratelli di Sangue”. Ma gli appuntamenti all’Arena Arbostella proseguono e domenica 5 settembre arriva (ingresso a pagamento) la compagnia Lasciatevi incantare in “Gennaro Belvedere testimone cieco”, Martedì 6 settembre (ingresso gratuito) spettacolo di cabaret proposto dal Teatro Ridotto, mercoledì 7 settembre (ingresso a pagamento) Angelo Belgiovine in “Scusate, sono di passaggio” con al piano Claudio Lardo. Giovedì 8 settembre la compagnia Klimax propone “Questione di lingua” (ingresso a pagamento), mentre venerdì 9 settembre la compagnia “Le Voci di Dentro” proporrà “‘A Figliata” di Viviani (ingresso a pagamento). Penultimo appuntamento sabato 10 settembre con Ciro Ceruti in “Shit Life – Vita d’Artista” (ingresso a pagamento). E chiudo la rassegna estiva l’11 settembre i “Segni Distintivi” ovvero Angelo Forni e Fabio Sgrò che proporranno “Le nostre canzoni” con tra gli altri Pasquale Faggiano, Davide Cantarello e Cesare Taglialatela. Prevendita on line per gli spettacoli a pagamento su www.postoriservato.it Il botteghino dell’Arena è aperto per ogni spettacolo a pagamento dalle ore 19,30 il giorno dello spettacolo

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia