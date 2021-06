L’arena a Mercatello non partirà prima di agosto

di Monica De Santis

Si parla ancora degli eventi estivi in città. Mentre si continuano a presentare le manifestazioni che hanno ricevuti contributi pubblici, per gli operatori privati e le associazioni, l’attesa prosegue. Assodato che l’amministrazione comunale ha scelto come spazio alternativo all’Arena del Mare, l’area del Parco del Mercatello dove si svolgeva il concorso ippico, per programmare gli spettacoli si dovrà attendere ancora. Bisognerà infatti attendere il bando che al momento non è stato ancora preparato, così come non è stata ancora stabilita la campienza massima. Inizialmente si parlava di circa 300 spettatori, ma ora si pensa di realizzare un’arena di circa 500 posti a sedere utili. Tornando al bando per l’assegnazione delle date, bisogna dire che sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Infatti se per la passata estate chiunque facesse richiesta poteva ottenere una o più date, stavolta invece chi presenterà la richiesta dovrà avere determinati requisiti che saranno indicati nel bando e sembra che si potrà fare richiesta per un’unica data ad organizzatore ad eccezione di coloro che hanno organizzato negli anni addietro o organizzeranno delle rassegne tematiche. Questi requisiti rappresenteranno una sorta di punteggio che permetterà ad un organizzatore o associazione di avere più o meno possibilità di un altro. Dunque una volta pubblicato il bando, che si speri sia fatto nella prossima settimana, gli operatori avranno all’incirca una decina di giorni per presentare le domande. Fatto ciò l’assessore alla cultura o una commissione apposita, dovrà valutare tutte le richieste, stilare una gradutatoria e quindi assegnare le date per gli aventi diritto. Tutto questo vuol dire che la programmazione degli eventi non sarà pronta prima di metà luglio, quindi gli appuntamenti avranno inizio ad agosto e si concluderanno a settembre.

