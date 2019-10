L’Arechi ricorda i suoi “angeli dal cuore granata”: a papà Vinicio una targa

L’Arechi ricorda i suoi angeli dal cuore granata. Attimi di commozione, questo pomeriggio, allo stadio, in occasione della partita casalinga la Us Salernitana 1919 e i suoi tifosi hanno infatti ricordato Melissa e Antonio, i due giovani che hanno perso la vita prematuramente. Melissa La Rocca, in particolare, il giorno prima della tragedia era all’Arechi con suo padre per assistere al match Salernitana-Frosinone. Oggi, il co-patron Mezzaroma ha omaggiato la 16enne di San Mango Piemonte. Amico di suo padre Vinicio, Mezzaroma ha consegnato una targa e una maglietta granata con la scritta Melissa. Fasci di fiori, commozione e striscioni nei distinti dove c’erano tanti amici di scuola di Melissa con l’istituto Da Vinci presente su quei gradoni dove l’angelo biondo amava trascorrere con papà Vinicio i suoi sabato o domenica pomeriggio.

