L’architetto antimafia a San Severino

Mercato San Severino dopo anni di incertezze mette finalmente la parola fine alla confusione urbanistica e individua il nuovo responsabile dell’intero settore nell’architetto Antonio D’Amico. Lo stimato professionista, originario di Castel San Giorgio, ma da anni residente a Salerno, con un curriculum di grande prestigio, arriva a Mercato San Severino come vincitore di un concorso che il, sindaco Somma ha voluto per rimettere ordine in maniera chiara e trasparente nell’intero settore urbanistico e dei lavori pubblici del Comune più grande della Valle dell’Irno. Antonio D’Amico fino a qualche giorno fa dirigeva l’intero settore tecnico del Comune di Vibonati ma al suo attivo conta incarichi prestigiosi in svariati comuni specie per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali. Fu lui a redigere il primo Puc a Castel San Giorgio negli anni tra il 2005 e il 2010 che solo il mancato interesse del sindaco dell’epoca non portò a completare l’iter.

Quel momento, però, rappresentò il punto di svolta per l’architetto D’Amico. Dirigente del settore Urbanistica a Nocera Superiore, gettò le basi per la redazione del Puc. Poi a Roccapiemonte, ma anche a Sant’Egidio Monte Albino e in molti comuni di grande prestigio della Costiera Amalfitana come Tramonti, Scala, Positano, hanno visto il suo impegno di architetto urbanista e paesaggista.

Ritenuto poco incline alla “tolleranza” ed invece marcatamente ossequioso al rigido rispetto delle norme di legge in materia urbanistica, fu a Scafati che si fece apprezzare per queste ultime qualità. Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune fu la commissione prefettizia a chiamarlo per affidargli proprio la guida di quello che era stato l’ufficio più attenzionato da magistratura e forze dell’ordine. E D’Amico in quel comune riportò ordine, legalità e rispetto delle norme in materia non facendo sconti a nessuno neanche a politici ed ex sindaci ricevendo addirittura un encomio solenne sia dai commissari prefettizi che dall’Antimafia.

Più volte vincitore di concorso in molti comuni e secondo assoluto anche a Nocera Inferiore, D’Amico si è trasferito da Vibonati (dove pure aveva vinto il concorso) a Mercato San Severino nei giorni scorsi. Un avvicinamento a casa dopo tanto peregrinare che però gli è servito per accrescere il suo bagaglio di esperienza professionale e umana. Con lui alla guida dell’Urbanistica il Comune di Mercato San Severino acquisisce ce4rtamente un tecnico di fascia alta in grado di guidare lo sviluppo della cittadina.

