L’appello di Monsignor Bellandi in favore della donazione di sangue

“Ieri (mercoledì per chi legge, n.d.r.) mattina sono stato a donare il sangue. I medici mi hanno detto che ce n’è estremo bisogno. Invito chi non ha problemi particolari a prendere in considerazione questo semplice gesto di carità. Grazie”. E’ questo il breve ma significativo messaggio che l’Arcivescovo metropolita della Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno, Andrea Bellandi ha inviato a tutti i sacerdoti e fedeli raccogliendo l’invito dei medici dell’ospedale di Salerno.

