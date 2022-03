Lanzara: “Una situazione indescrivibile che ha toccato due comunità”

di Monica De Santis

Ha partecipato ai funerali portando il saluto di tutta la comunità di Pontecagnano Faiano, il sindaco Lanzara… “E’ una situazione indescrivibile che ha toccato un’intera comunità. Il giorno stesso dell’omicidio di Anna, nella nostra cittadina, tantissime persone, hanno partecipato ad una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne. E’ davvero un episodio che sconvolge un po’ di tutti, non solo il mio comune dove si è verificato il fatto e non solo la città di Salerno dove Anna viveva. Questo ci impone maggiore attenzione e sforzi che non è mai abbastanza anche quando si parla all’interno delle scuole attraverso le associazioni ed il terzo settore, di femminicidio. E’ importante che le istituzioni facciano sempre dei passi in avanti, come è importante spiegare alle donne vittime di violenza che bisogna denunciare questi fatti e non banalizzarli e semplificarli, perchè possono prendere una piega sbagliata. Denunciare è l’unico strumento possibile per consentire alle forze dell’ordine e alle istituzioni di poterle proteggere. – poi conclude Lanzara – In questa storia ci sono tante vittime, sono state distrutte due famiglie. Non ce ne solo una che sta male e che soffre, e che ha l’assoluta solidarietà e non ci sono giustificazioni per un episodio così grave e assurdo. Questi episodi non devono accadere”.

