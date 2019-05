«L’Amministrazione totalmente assente»

di Erika Noschese

“E’ assolutamente vergognoso”. Il consigliere comunale di Pellezzano nonché capo- gruppo della Lega Giovani di Salerno Tiziano Sica non risparmia accuse all’amministrazione comunale locale. “La signora Laura, 50enne di Salerno che vive in un sotto- strada non è la prima e pur- troppo non sarà l’ultima ad essere abbandonata dalle istituzioni – ha poi aggiunto Sica -. Occorre fare qualcosa, è necessario fare di più per evi- tare che episodi simili possano trasformarsi in tragedia”. Laura ha 50 anni e vive in un sottostrada di via Gelso, nei pressi della zona Carmine. Soffre di asma bronchiale e l’abitazione versa in uno stato di degrado assoluto. La sua storia, raccontata su queste colonne nei giorni scorsi, ha scosso l’opinione pubblica e tanti sono stati stati i messaggi di solidarietà nei confronti della donna che, tra le altre cose, vive con la figlia e due nipoti minori. Ad intervenire nel merito della questione anche il consigliere demA Dante Santoro che già in passato si è occupato di vicende simili: “Tante sono state le persone che hanno chiesto aiuto e io mi sono sempre scontrato con un muro di gomma – ha in- fatti attaccato Dante Santoro – L’amministrazione guidata dal sindaco Napoli è totalmente assente e fa orecchie da mercante”. Per il consigliere d’opposizione troppo pochi sono gli spazi messi a disposizione dal Comune per questo tipo di emergenze e la burocrazia non aiuta, con tempi d’attesa lunghissimi che spesso servono solo ad aggravare situazioni già di per sé compromesse. Ad aver chiesto immediato intervento da parte degli organi competenti anche Anna Rita Leonardi, esperta di comunicazione politica e dirigente politica.