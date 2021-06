Lamberti: “Da tempo siamo in sabbie mobili, basta”

di Erika Noschese

“Siamo da tempo bloccati in una specie di sabbie mobili e per uscirne ci vorrà tempo ed uomini giusti”. A parlare così, in merito all’escalation di furti che si susseguono in città è Giovanni Lamberti, titolare dell’omonimo negozio di via Conforti. Lamberti lancia infatti un appello all’amministrazione comunale affinché possano riprendere “a cuore le corti della nostra città, segnate – per certi versi – in negativo”. “La sorveglianza, in città, manca ma si continuano a pagare bollette di luce così come gli affitti che sono fuori mercato, soprattutto rispetto alla città del passato, governata da Vincenzo De Luca – ha aggiunto Lamberti – Il covid doveva essere l’occasione per cambiare le regole, migliorare la pressione fiscale e migliorare la legge Bersani, regolarizzando l’apertura dei negozi che vendono la stessa merce, a pochi passi l’uno dall’altro”. E poi l’attacco ai tanti candidati che, anche in questa tornata elettorale, si ripresenteranno agli elettori: “In passato nulla hanno fatto per migliorare la situazione, molti di loro hanno pensato solo agli affari personali, senza tutelare il settore del commercio”, ha aggiunto infine il commerciante salernitano.

