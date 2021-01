“L’albo degli agriturismi va aggiornato subito”

di Monica De Santis

Vincenzo Tropiano direttore della Coldiretti provinciale di Salerno, interviene in merito alla vicenda degli Agriturismo regolarmente autorizzati a svolgere le loro attività, ma che purtroppo sono rimasti fuori dai ristori previsti a causa della pandemia. “Purtroppo a causa di un errore commesso dalla Regione circa il 60% degli Agriturismi non potrà per ora usufruire dei ristori. E tutto perchè non è stato aggiornato l’albo delle attività presenti sul territorio campano”. Tropiano spiega che i singoli comuni dove gli Agriturismi hanno sede hanno rilasciat ai gestori i dovuti permessi e di conseguenza queste attività sono in regola e possono operare senza nessun problema.

