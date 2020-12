L’alba di un giorno nuovo: V-day al Ruggi

di Erika Noschese

Giorni di attesa ma anche e soprattutto di speranza. Oggi, potrebbe essere l’alba di un nuovo giorno per l’Italia e per la provincia di Salerno. E’ tutto pronto all’ospedale Ruggi d’Aragona per oggi, con il V-Day, ovvero il giorno delle prime vaccinazioni anti covid. Nella giornata di ieri, l’ospedale Spallanzani di Roma ha provveduto a distribuire le dosi ai 21 siti principali regionali di riferimento. E’ stata già ribattezzata come operazione Eos: in ogni Paese dell’Ue saranno somministrate le prime iniezioni del vaccino prodotto dalla Pfizer che ha ricevuto l’ok dalle agenzie europea e italiana.

