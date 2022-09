L’addio ad Emanuel Colonnese: “Gli adulti non perdano mai di vista i giovani, inconsapevoli del pericolo

di Erika Noschese

La disperazione dei genitori, le lacrime degli amici mentre quella bara bianca raggiungeva la chiesa di San Giovanni Battista, a Vietri sul Mare. Ieri mattina, tra il dolore composto dei familiari, l’ultimo saluto a Emanuel Colonnese, il 18enne di Molina che – all’alba di domenica mattina – ha perso la vita in un incidente stradale in via Allende, di ritorno da una serata in discoteca con gli amici. Striscioni e palloncini bianchi hanno salutato per l’ultima volta quel giovane, strappato alla vita troppo presto, dopo oltre un’ora di ritardo, in attesa del permesso speciale che avrebbe permesso al fratello di partecipare ai funerali. Ad officiare i funerali don Mario Masullo che ha rivolto il suo pensiero ai giovani a preservare la vita, bene prezioso: “Noi, rispetto a queste situazioni, rimaniamo sempre sgomenti, non si può dire sia facile dare una parola di conforto ai genitori e alla comunità – ha dichiarato il sacerdote – E’ già successo in altre occasioni, questa comunità è stata segnata da altri eventi tragici ma ciò che dobbiamo fare in quest’occasione è ricordare la preziosità della vita, non va sprecata”. E, dunque, l’appello anche agli adulti: “Bisogna ricordare l’importanza di stare accanto ai giovani, di non lasciarli in autonomia totale perché sono in crescita ma hanno bisogno di paletti, educazione per comprendere il pericolo – ha aggiunto don Mario – Noi adulti a volte manchiamo su questo, non voglio accusare nessuno perché è un aspetto comune”. Presente ai funerali anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e l’assessore Marcello Civale. “Era un ragazzo solare, lo conoscevo da quando frequentava la scuola calcio di Molina, un ragazzo riservato, trasparente, gioviale – ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici – Aveva tanta voglia di vivere, per noi di Molina è straziante, rimarrà sempre nei nostri cuori per la sua gentilezza, la sua cordialità perché oggi Vietri perde un figlio prezioso”. E proprio il sindaco De Simone lancia un appello per la sicurezza stradale, ricordando anche l’incidente di una settimana fa. Il primo cittadino chiede dunque maggiori controlli, con un intervento da parte dello Stato. De Simone ipotizza la necessità di trattare il tema della sicurezza stradale anche tra i banchi di scuola per ricordare ai giovani i tanti rischi che oggi si corrono lungo la strada. “Che il tuo sorriso possa risplendere anche dal lassù”, si legge sullo striscione preparato dagli amici. L’ingresso in chiesa della bara è stato accompagnato da un commosso silenzio e dal rintocco delle campane. Palloncini bianchi e un altro striscione con su scritto “Buon Viaggio Manu”. Al momento, le indagini confermano l’ipotesi di un incidente autonomo, dunque senza il coinvolgimento di altri veicoli, tanto che lo scooter di Emanuel non è stato sottoposto a sequestro.

