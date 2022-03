L’addio a Ettore Lambiase, per gli amici Lupetto

Per gli amici era “lupetto”, lui faceva finta di mettere il broncio ma sotto i baffettini rideva di gusto. Ettore Lambiase, patron di Tv Oggi Salerno è scomparso ieri mattina. Per gli altri era il ragioniere con la passione della Salernitana, la tv e il mare. Con la Salernitana, nello studio di Torrione, siamo agli anni ‘70, doveva tenersi il passaggio di propietà della società granata. I tifosi sotto lo studio danneggiarono l’auto di uno degli imprenditori salernitani coinvolto nell’operazione. Finì come finì. Il suo colpo di genio fu l’acquisizione di Tv Oggi, l’emittente aperta da Peppe Martino, storico proprietario della nave Concord e tra i presidenti dell’era d’oro del Vietri Raito. Eravamo agli albori dell’emittenza televisiva, Don Peppino accese le telecamere negli studi di Torrione, nella storica sede dei locali della chiesa di Santa Maria ad Martires. Lì, siamo nel 1978, era nata Radio Telecity, gestita da Peppe Pompamea, Teodoro Maffia e Nino Senatore, nel 1980 trasformata in tv e rilevata appunto da Peppe Martino. Ma fu con l’intervento di Ettore Lambiase, pochi mesi dopo, che la tv prese quota rapidamente, cogliendo in pieno il boom delle tv libere. La forza della televisione furono le produzioni giornalistiche come il Filo diretto pomeridiano di Lello Schiavone, il compianto “fascicollo” dell’etere salernitana. Lo sport affidato a Giovanni Vitale, poi anche con Michele Capone, i primi spettacoli di Sandro Ravagnani. Attilio Reggiani, Vito Pinto (sicuramente dimenticherò qualcuno) tra i direttori responsabili. Ci fu anche l’interegno di Raffaele Budetti, che anni dopo acquisirà Telereporter, farà Salerno Sera prima di avviare Lira Tv. Con Budetti ci fu anche la voce di Gigi Murante, Agnese Ambrosio, il tg di Franco Simonetti. Lambiase poi si affidò ad Aldo Bianchini e alle sue inchieste nel pieno della tangentopoli salernitana: una scelta che fece lievitare ancor più gli ascolti. Altra punta di diamante della Tv e amico di Lambiase di Claudio Roscia che portò in televisione le vicende del calcio mercato non solo locale, aprendo la via anni dopo a trasmissioni del genere. Anche qui l’intuizione fu giusta. In tanti sono cresciuti a Tv Oggi: Massimo Postiglione, oggi corrispondente Sky da Torino, Ida Barone che lavora a Mediaset per la redazione del tg di Italia uno, Franco Esposito, attualmente direttore di Telecolore, Ersilia Giglio , caporedattore di radio Alfa che Lambiase scelse come prima direttrice donna di un tg e Gigi Caliulo che fu lanciato a soli 16 anni alla conduzione del tg e poi guidò la redazione sportiva. La storia di Lambiase, come si vede, va in parallelo con quella della televisione, la sua creatura che poi trasferì nella zona industriale, con studi nuovi e all’avanguardia. Qui troviamo sempre giornalisti di qualità come Marcello Festa, Monica di Mauro, Barbara Albero, Nicola Roberto. La sua passione l’ha messa poi nelle mani del figlio Remo e dedicandosi all’altra sua passione, il mare dove ha gestito per decenni lo storico lido Eureka prima di ammalarsi. L’ultima volta ci siamo visti in una sera d’estate, era alla cassa del ristorante. Battagliero e ficcante come al solito trascorremmo una bella serata insieme. Spesso poi di mattina eravamo in tre, con noi c’era il suo vero amico Teodoro Maffia. Che la terra ti sia lieve caro Ettore. t*

