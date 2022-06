L’ad Milan: Oggi firmiamo la convenzione per l’Arechi

Enzo Sica

E’ musica per le orecchie dei tifosi quando si parla di Salernitana anche quando è finito da poco il campionato con una meravigliosa salvezza e soprattutto quando si riesce ad organizzare una bella serata, come quella di ieri sera, in uno dei club storici cittadini il Salerno club 2010, di cui è presidente Salvatore Orilia nei locali di via Cacciatore, che si trovano a pochi metri dal mitico stadio <Donato Vestuti>. E se all’incontro sono presenti l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan e la responsabile della Comunicazione, Mara Andria tutto diventa più interessante per i tanti soci che hanno partecipato. Orilia, il presidente, è riuscito nell’impresa non facile visto i loro impegni di portare nella sede del club questi due personaggi importanti della nuova società del presidente Iervolino e le domande, per gli ospiti, sono state tante con risposte sempre adeguate e precise da parte dei due ospiti.

Al saluto iniziale del mitico Orilia: ringraziamo la Salernitana per averci dato l’opportunità di avere stasera l’amministratore delegato e la responsabile della comunicazione ai quali possiamo rivolgere domande sul futuro della nostra squadra del cuore dopo averli ringraziati, ovviamente, per la salvezza che ci permetterà di giocare in serie A anche la prossima stagione> e seguito quello del vice presidente Rosario Camaggio ha evidenziato il nuovo corso Iervolino che sta ridando dignità a tutta la tifoseria evidenziando, nel contempo, come <l’incontro di stasera arriva a poche ore dall’ingaggio del nuovo direttore sportivo, quel Morgan De Sanctis che senz’altro sarà un perno importante nel costruire, con il tecnico Nicola, una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato di serie A>

Maurizio Milan si è sottoposto volentieri al fuoco di fila delle domande dei soci. Che sono iniziate soprattutto sul futuro lancio della campagna abbonamenti. <Crediamo di partire tra il 30 giugno ed il primo luglio – ha detto – stiamo valutando proprio con Mara ogni possibile ipotesi cercando tutte le soluzioni possibili ed immaginabili. Non facciamo ancora previsioni ma è chiaro che i nostri tifosi vanno accontentati e vanno anche fidelizzati per il grande attaccamento che ci hanno dimostrato>. Insomma un grande atto d’amore che era scontato visto il grande feeling che c’è stato, da subito, con questa nuova società che è riuscita a salvare, con la squadra, la categoria per la prima volta dopo solo tre apparizioni in serie A.

Una notizia importante è venuta fuori, poi, dallo stesso amministratore delegato granata: Stamane saremo al Comune per firmare la convenzione per lo stadio Arechi. E’ stato tutto approntato – ha detto Milan – sarà una convenzione ponte che ci vedrà impegnati anche a fare altre cose. Inoltre di dotare l’Arechi di ben 4 tabelloni luminosi, abbiamo pensato anche a skybox con nuovi importanti box, troveremo adeguamenti anche per il Mary Rose e parleremo anche dello stadio Volpe. Insomma un ventaglio di cose con un tavolo tecnico che fino al prossimo 31 marzo 2023 cercherà di studiare le cose migliori per adeguare l’Arechi. E per una società come la nostra che è una Azienda e che deve vincere anche fuori dal terreno di gioco sarà davvero un messaggio importante. Ed è quello che ci apprestiamo a fare>.

Ci sono poi tante nuove situazioni in itinere e si prenderà in considerazione anche quel famoso progetto di Salernello, finito nel dimenticatoio 23 anni fa, di un nuovo centro sportivo. <Cercheremo di individuare un’area in città – ha sottolineato Milan – ma anche altre soluzioni che ci permetteranno di essere all’avanguardia non saranno scartate. Insomma questa società vuol davvero fare qualcosa di eccezionale>.

Addentrandosi, poi, nella parte anche tecnica, in vista dell’imminente compilazione del calendario il prossimo 24 giugno la responsabile della comunicazione, Mara Andria, ha parlato del prossimo ritiro della squadra e delle varie amichevoli che sono state fin qui già programmate. <Innanzitutto dal 4 al 20 luglio saremo solo in Austria – ha detto la Andria – in due località che si chiamano Stadt e Fugen. Non ci sarà nessun ritiro in Italia. Spero che ci siano convenzioni in queste località per i tanti tifosi come voi che già ci hanno chiesto di poter seguire la squadra in queste località. Quattro amichevoli già programmate in Austria tra il 7 e il 19 luglio. Un’altra il 26 con il Galatasaray e l’ultima il 29 luglio con una squadra importante che è ancora top secret e con la quale ci sono trattative in corso che si giocherebbe all’Arechi per presentare la nuova squadra ai propri tifosi>

La bella serata si è conclusa con un brindisi beneaugurante dei soci del Salerno club 2010 con l’amministratore Milan e la responsabile della comunicazione Andria che hanno ringraziato per la bella e calorosa accoglienza per questo incontro con la tifoseria granata, incontri che certamente ripeteranno in altri club di Salerno e provincia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia