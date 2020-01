Laboccetta (Polo Sud), giochi politici nel Pd per silurare De Luca

“Se in Campania il centrodestra non e’ messo bene con Stefano Caldoro ibernato in un congelatore anche il centrosinistra con De Luca non se la passa bene”. Lo ha dichiarato in una nota l’ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta. Che ha aggiunto: “Il governatore uscente era partito pancia a terra sui territori ma negli ultimi giorni e’ partita una strisciante offensiva nel Pd che vorrebbe chiudere una intesa con i 5stelle e De Magistris silurando De Luca. I giochi continuano mentre i cittadini osservano con disincanto il procedere degli eventi”.

