La Zanicchi a Sanremo con un brano di Vito Mercurio

di Monica De Santis

Quando si parla di Vito Mercurio, si parla di un maestro, di un signore della musica italiana che ha lavorato con e per i più grandi. Nato ad Eboli, diplomato in violino presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, intraprende successivamente gli studi di composizione. La sua attività artistica si esprime in vari generi musicali. Lavora come violinista al Teatro San Carlo di Napoli e partecipa all’Orchestra da Camera “Franco Michele Napolitano”. Si esibisce con un suo “Trio” in numerosi concerti. Collabora poi con il musicologo Roberto De Simone in numerose Opere Teatrali, tra cui si annota “Io Raffele Viviani”, su testi di Viviani elaborati da Antonio Ghirelli, e La Gatta Cenerentola partecipando di conseguenza, come violinista, alla realizzazione dell’album doppio dell’omonimo spettacolo. E poi ancora collabora con Edoardo Bennato, con il quale si esibisce in una serie di concerti dal vivo. Per non parlare delle sue collaborazioni con il grande Giorgio Gaber e poi con La Nuova Compagnia di Canto Popolare, con la quale resta per ben otto anni. Ed ancora Pino Daniele che lo chiama a partecipare al doppio album live “Sciò”, Ombretta Colli, solo per citarne alcuni e poi ha composto le musiche originali per Musical, spettacoli teatrali, televisione, radio, cinema. Una delle sue più fortunate composizioni, “Viandante”, è stata incisa da Peppe Barra nell’album “Guerra” e dal grande Roberto Murolo nell’album “Ho sognato di cantare”. Ma la nel corso della sua carriera ha lavorato e collaborato anche con altri artisti, e lo fa ancora oggi. Scrive e componi brani che sono pura poesia. E proprio uno di questi brani, è stato scelto dall’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, per il prossimo festival di Sanremo. “Voglio amarti” è il titolo del brano scritto da Mercurio, che torna al festival per la quarta volta, dopo aver partecipato con Albano e Romina, come co-autore del brano “Nostalgia Canaglia”, e poi con Fausto Leali (per lui ha curato gli arrangiamenti del brano “Mi Manchi” e poi ha partecipato con un giovane tenore, Antonio Murro, che presentò un brano in napoletano “A’ paura”… “Una poesia d’amore – spiega l’autore – dove queste due parole saranno dette da Iva con grande vigore, con grande passione”. Un brano nato, tra le mura della casa milanese di Vito Mercurio. Brano che nasce come dedica alla moglie, che però nel tempo ha subito delle piccole variazioni per adattarlo all’artista che, come tutti sanno è dotata di grande grinta e passionalità, dal timbro vocale di contralto ed in grado di spaziare tra i generi musicali più diversi. A far ascoltare per la prima volta il brano alla Zanicchi è stato l’altro autore della musica che, come racconta lo stesso Mercurio “aveva già lavorato con lei, ed insieme a lei aveva vinto un festival, quindi tra di loro c’era e c’’è un forte legame. E così ha pensato di farglielo ascoltare. E’ rimasta subito conquistata dal pezzo, è una canzone molto emotiva, con un tono che è moderno, ma che punta alla sensibilità e da lì è stato tutto un divenire”. E proprio in una recente intervista la signora della canzone italiana, che salirà sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta (l’ultima nel 2009, ndr) e che ha vinto ben tre Festival di Sanremo ha parlato del brano di Mercurio definendolo… “Un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus. Ripeto è una canzone, bella e leggermente classica, che sicuramente piacerà al pubblico” Mercurio non nasconde che nel comporre questo brano stava già pensando al Festival di Sanremo… “Mentre con il mio collega lavoravamo alla composizione della canzone, sentivo che poteva essere un brano da festival, un brano che ti prende, che riuscirà ad avere una sua strada, un suo successo. E alla fine il mio istinto mi ha dato ragione perchè sarà a Sanremo”. E a Sanremo con la Zanicchi ci sarà anche Mercurio… “Ci sarò come ci sono stato anche le volte precedenti. E’ sempre bello tornarci, rincontri tanti amici, si vivono belle giornate è sempre una bella esperienza”. E allora non ci resta che aspettare il prossimo mese di febbraio per ascoltare il brano della Zanicchi “Voglio amarti”

