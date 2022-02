La Volley Project si lancia in una nuova sfida

di Domenico Lensi

La Volley Project Pontecagnano nasce nel 1983, raggiungendo inizialmente la promozione in Serie B1 e, alla fine della stagione 2008-2009, la categoria Serie A2. Nel frattempo, proprio nel 2009, sopraggiunge un nuovo mister argentino che tutt’oggi allena l’attuale Serie D maschile: Sergio Meneghetti. Sin da subito il nuovo coach si affeziona ai ragazzi e non solo, anche dirigenti e altri allenatori hanno reso il benvenuto particolarmente accogliente, al che tutt’oggi Sergio Meneghetti afferma di portare sempre la VPP nel proprio cuore, considerando la palestra come una seconda casa. In seguito ad un periodo di inattività, di cui non è dato sapere molto, il mister torna in palestra ricolmo di obbiettivi, dimostrando di tenere a cuore anche il nome della città, allenando i ragazzi e cercando di farli migliorare il più possibile in modo da rendere giustizia alla provincia di Salerno. Coinvolte in questo progetto sono diverse società che riguardano principalmente il settore giovanile; per la Pessy Volley, Pallavolo Salerno e VPP, questo è il primo anno che si trovano a collaborare per far salire il livello, col tempo, il più possibile. Nonostante le diverse fasce di età, il mister Meneghetti non disattende mai dall’offrire consigli utili per preparare la squadra alle partite e, perché no, anche alla vita fuori dalla palestra. La palestra, molto ben fornita, non manca di strutture per migliorare le prestazioni fisiche, di cui sia la squadra maschile che femminile si può servire, sempre guidati da un esperto. Dopo tre anni di duro lavoro, la squadra femminile riesce finalmente a raggiungere la tanto bramata Serie B2; le ragazze, guidate dal mister Ciro Alminni, non smettono certo di allenarsi con costanza e dedizione, puntando a restare tra le prime cinque squadre del campionato, tenendo anche conto del fatto che per molte ragazze questo è il primo anno che hanno la possibilità di allenarsi in una squadra ad un così alto livello. Il fiore all’occhiello della società è certamente la squadra femminile, ciò nonostante la maschile si impegna giorno per giorno tentando di raggiungere la Serie C nel giro di pochi anni. Non si può certamente non parlare di come la pandemia di Covid 19 abbia influenzato chiunque. Nonostante nel periodo iniziale gli atleti, come chiunque altro, siano stati costretti ad interrompere gli allenamenti, nessuno si è scoraggiato e tutt’oggi continuano a frequentare la palestra. Dirigenti e atleti stessi si impegnano settimanalmente a effettuare tamponi e controlli generali in modo da tenere sempre sotto controllo la situazione e, nel caso di contagiati, intervenire il prima possibile contenendo, al meglio possibile, le probabilità di contagio.

