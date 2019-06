La sua vita da migrante all’esame di terza media

di Erika Noschese

Per concludere il suo percorso di studi, con l’esame di terza media, ha deciso di raccontare la sua storia. Una storia particolare, a lieto fine per lei e la sua famiglia. Quando ieri mattina la piccola Najat, residente a Baronissi da circa un anno e mezzo, si è trovata dinanzi alla traccia di italiano non ci ha pensato due volte, ha iniziato a scrivere e raccontare la sua storia di migrante. Najat è una giovane studentessa di origine libiche. Poco meno di due anni fa, con la sua famiglia e i suoi sei fratellini, è arrivata a Baronissi nell’ambito del progetto Sprar e, come confermato anche dal sindaco Gianfranco Valiante, son ben integrate all’interno della comunità. Ieri mattina, la piccola studentessa ha sostenuto e superato brillantemente l’esame di terza media: «Come tesina, ha raccontato la sua storia di migrante ed ha attraversato tutte le materie con riferimenti storici, geografici, sociali, artistici, letterari, della Libia, suo paese di nascita e di provenienza e dell’accoglienza e della solidarietà trovate a Baronissi», ha annunciato il primo cittadino. Najat, alla fine, ha ricevuto un applauso corale dalla commissione e dai compagni di scuola’. «E’ una storia bellissima perché significa che ha funzionato il nostro progetto di ospitalità, di apertura a famiglie che sono a Baronissi – ha poi aggiunto Valiante – E’ soprattutto frutto di una condivisione di giornate, di volontari e cittadini che hanno lavorato per limitare, fin da subito, il possibile disagio per le famiglie che si sono integrate e partecipano alle nostre iniziative, alle nostre feste, organizzano feste enogastronomiche con specialità del loro paese e questi bambini sono tutti a scuola, perfettamente integrati e inclusi nella nostra comunità», ha poi aggiunto orgoglioso il sindaco

