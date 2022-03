Domenica 13 marzo, alle ore 19, a calcare le tavole del Teatro Genovesi a Salerno per la tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2022 è la compagnia “Quelli che il Teatro…” di Mugnano di Napoli con la divertente commedia “La stranissima coppia” di Diego Ruiz. Lo spettacolo è un’originale analisi del rapporto di coppia, con uno sguardo, divertito, sui “single forzati”. Uomini e donne che si ritrovano, loro malgrado, improvvisamente soli, con l’assoluta necessità di rifarsi una vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle frecce avvelenate di Cupido. Sono persone in cerca d’amore ma con il terrore di trovarlo, gente che vuole rimettersi in gioco ma non si ricorda più come giocare. In scena Gianluca Cinque, che ne firma anche la regia, e Angela Panico. La compagnia nasce nel giugno del 2011 dall’idea e il desiderio di Gianluca Cinque che ne è il fondatore, regista ed attore, di iniziare un percorso teatrale con una propria compagnia, dopo aver militato per diversi anni in varie compagnie amatoriali – dilettantistiche (amanti soprattutto del teatro napoletano), per portare avanti un discorso di teatro prettamente in italiano ed in particolar modo di commedie brillanti di autori americani ed inglesi. I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Sabato 19 marzo, alle ore 21.15, il Gruppo Teatrale Grandi Manovre di Forlì presenta “La soglia” da “Le sas” adattamento di Loretta Giovannetti. Domenica 3 aprile ospiti del festival sono gli attori della compagnia “Colpo di Maschera” di Fasano con “Il Sogno di Domenico” di Gerry Moio; la seconda domenica di aprile (il 10) si torna ancora una volta al Teatro Genovesi per lo spettacolo “Camping” di Lorenzo Corengia con la compagnia Ronzinante di Merate. Sabato 30 aprile c’è in cartellone la compagnia I Giardini dell’Arte di Firenze con “Signorina Julie” di August Strindberg (traduzione di Daniele Ceccarini. 1 maggio a teatro, una data che diventa anche il simbolo della resilienza artistica di questi ultimi due anni: per l’ultimo appuntamento “XS” c’è la compagnia “La Cricca APS” di Taranto che ha scelto di essere presente a Salerno con lo spettacolo “Le ultime lune” di Furio Bordon. Come sempre la chiusura dell’edizione è affidata alla Compagnia dell’Eclissi: una serata spettacolo in omaggio al teatro e ai vincitori del 13esimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno con l’annuncio del podio. Quest’anno presidente onoraria della giuria è Lea Celano, dirigente scolastico dell’istituto Genovesi-Da Vinci che è partner nell’organizzazione del festival.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia