La strada dedicata ad Agostino Di Bartolomei trasformata in una discarica

di Monica De Santis

Si cambia strada, ma la situazione non cambia. Ancora discariche abusive, ancora luoghi della nostra città utilizzati come discariche da cittadini, sicuramente, poco civili. Questa volta siamo in via Agostino Di Bartolomei, dove un ampio spazio esterno ben visibile da chiunque, è diventato il deposito di oggetti di ogni tipo.

Si va da contenitori di polistirolo per il pesce, alle tavolette per il wc, passando per ogni tipo di legno e compensato, qualche cassetto, ed anche diversi materassi , in caso qualcuno volesse riposarsi un po’, trova del morbido dove sedersi. Pezzi di plastica di grandi dimensioni, sacchetti con rifiuti di ogni genere, carte, bottiglie di plastica e di vetro, tutto ben distribuito in quella strada che porta il nome del più grande calciatore che abbia mai avuto la Salernitana, di un uomo caro a tutti, il capitano Di Bartolomei. Ecco la sua strada, quella strada a lui dedicata è stata resa una discarica dai cittadini ed è stata resa una discarica anche da chi non ha mai pensato di pulire la zona. Perchè quei rifiuti non stanno lì da un giorno, ma da diverso tempo.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia