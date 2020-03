la stagione Lirica del Verdi su LIRATV in attesa che si rialzi il sipario

Una stagione lirica in televisione, in attesa che si possa presto rialzare il sipario del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Il Comune di Salerno e la Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi hanno richiesto ed ottenuto da LIRA TV la disponibilità a programmare, senza onere alcuno a carico del Comune e del Verdi, la messa in onda di alcune opere liriche che l’emittente negli anni passati aveva ripreso ed ha disponibili nei propri archivi.

L’intento del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con l’Assessore alla Cultura Tonia Willburger, unitamente al direttore artistico Daniel Oren ed al Segretario Artistico Antonio Marzullo, è quello di poter offrire ai concittadini ed a tutti gli amanti dell’opera un’occasione di svago culturale ed artistico che possa contribuire ad affrontare meglio i disagi e le limitazioni necessarie per contenere e sconfiggere il Coronavirus.

Sarà così possibile rivedere e riascoltare alcune delle produzioni più belle andate in scena nel Massimo Cittadino.

Il debutto è in programma sabato 28 marzo alle ore 22.30 e replica domenica 29 marzo alle ore 18.00 con la storica edizione de La Traviata nel 2008. Uno spettacolo di grande bellezza con l’inimitabile regia di Franco Zeffirelli, diretta da Daniel Oren con un cast internazionali d’interpreti: Annik Massis (Violetta), Nicoletta Curiel (Flora), Stefana Kubalova (Annina), Alexey Dolgov (Alfredo), Renato Bruson (Giorgio Germont), Max Renè Cosotti (Gastone).

Questo il ciclo di programmazione sempre al Sabato alle ore 22.30 e replica la domenica alle ore 18.00

Sabato 28 e Domenica 29 Marzo Traviata 2008

Sabato 4 e Domenica 5 aprile Tosca 2015

Sabato 11 e Domenica 12 aprile Cavalleria e Pagliacci 2011

Sabato 18 e Domenica 19 aprile Barbiere di Siviglia 2010

Sabato 25 e Domenica 26 aprile Carmen 2010

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia