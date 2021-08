La splendida Helen Tesfazghi apre Ispani Jazz

di Olga Chieffi

Al via questa sera, alle ore 21,30 la XVIII edizione di Ispani Jazz, un festival questo, sostenuto dalle diverse amministrazioni comunali che si sono alternate nel corso di questo lasso di tempo e che va ad animare le tre frazioni del comune di Ispani. L’evento prenderà il via nella frazioncina montana San Cristoforo, nella raccolta piazzetta, ove sul palco salirà la splendida Helen Tesfazghi, vocalist eritrea, sostenuta dall’ Elio Coppola Trio con il leader alla batteria, Antonio Caps al piano rhodes e Antonio Napolitano al basso. La suadente voce di Helen Tesfazghi, già corista a “Domenica In”, impegnata in tour nazionali ed internazionali a fianco di Ivana Spagna nel musical “Emozioni” di Sergio Japino, nello spettacolo “La Mala Napoli” di Saverio Mattei e nel musical “Jesus Christ SuperStar” di De Martino, la quale vanta incontri anche con Carl Anderson e tanti altri, a Ispani proporrà tutto il meglio del suo repertorio che spazia da Whitney Huston, Etta James e Otis Redding a Sting, Marvin Gaye e Michael Jackson. Il trio d’appoggio troverà a suo agio nei diversi contesti, pur legati dallo stesso filo rosso, riuscendo a conservare intatte le caratteristiche proprie, adattandole con flessibilità e buon gusto alle esigenze della vocalist. Un elegante viaggio ideale nel ripercorrere un pezzo di storia del jazz e del pop su tasti, corde e tamburi, che non raffrenerà la libertà fantastica ed espressiva dei tre strumentisti, che si sono ritagliati spazi brillantissimi, rientrando, poi, dietro la Tesfazghi, ad ogni istante, a sostenere, sottolineare, suggerire, domandare, rispondere…

