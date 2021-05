La soddisfazione della Confesercenti per il nuovo protocollo

La Confesercenti Provinciale di Salerno esprime la sua grande soddisfazione per l’ordinanza regionale firmata ieri dal Governatore De Luca, in merito alla riapertura per i settori dell wedding e delle cerimonie. Il presidente Raffaele Esposito: “Siamo soddisfatti finalmente ripartono a pieno regime oltre 10mile imprese nella notra provincia tra indotto diretto ed indiretto”. Riparte finalmente un settore fortemente penalizzato per il quale la rete Confesercenti non ha fatto mai mancare il giusto supporto. Un settore che ha perso praticamente oltre l’80% del fatturato e che ha visto chiudere decine di attività. Settori strategici per la nostra provincia per le aziende che organizzano materialmente le cerimonie, per tutte quelle direttamente connesse per realizzare l’appuntamento “sognato” da una vita, sogni, aspettative che nell’ultimo anno erano stati mestamente riposti nel cassetto. Oggi quel cassetto si riapre, dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, settori strategici dal Catering, alla ristorazione, alla fotografia, alla moda e sartoria, ma anche fiorai ed oggettistica possono oggi tirare il cosiddetto respiro di sollievo. Un indotto che da lavoro a migliaia di lavoratori e che ha collaborato quotidianamente a stretto contatto con le istituzioni per garantire protocolli sanitari rigidi e siamo certi efficaci. Un altro passo, conclude il Presidente Esposito, verso quella ripartenza convinta e determinante per tutti senza sperequazioni, sperando che le aziende comunque in grande difficoltà abbiano i giusti e doverosi aiuti statali. Ringraziamo il Presidente De Luca che ha sempre favorito per questo settore, così come per gli altri, una profonda interlocuzione istituzionale con la nostra rete regionale.

