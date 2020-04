La Sev Iren rinvia il pagamento delle bollette a chi è in difficoltà

Salerno Energia Vendite, ricorda che con comunicato stampa del 23 marzo scorso, sono state sospese le interruzioni di fornitura per morosità; inoltre, sempre per essere vicini alle attuali difficoltà economiche delle famiglie, viene garantita la possibilità di rinviare il pagamento delle bollette di 30 giorni oppure di rateizzare l’importo dovuto in tre rate.

Si segnala, infine, che sugli stessi documenti di fatturazione, non saranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento. Il rinvio della scadenza di pagamento o la rateizzazione potranno essere richiesti direttamente al Servizio Clienti, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione da SEV.

In un momento di grave emergenza per l’Italia, la Società conferma l’attenzione ai territori serviti, alle persone e ai propri clienti. Ovviamente, per quanto sopra, l’azienda è parte lesa rispetto a qualsiasi comunicazione di recupero del credito non conforme alle indicazioni fornite alla clientela nel richiamato comunicato.

