La scrittrice salernitana Antonella Casaburi con “Mirari” alla Fiera di Roma

Si è da poco concluso il più importante evento letterario della Capitale, la Fiera del Libro di Roma “Più Libri più Liberi”. L’autrice di “Mirari”, Antonella Casaburi, riferendosi alla soddisfazione ottenuta dall’importante evento letterario dichiara: “La mia soddisfazione più grande è aver fatto conoscere attraverso il mio romanzo il Cilento ad un numero vastissimo di lettori nei più importanti eventi culturali italiani. Ritengo che far diventare protagonista il proprio territorio, con le sue tradizioni, la sua storia e il suo paesaggio, sia il tributo più onesto alla propria terra che uno scrittore possa fare.” “Un viaggio in treno. Sei sconosciuti passeggeri. E un destino che stravolgerà ogni piano prestabilito”: è “Mirari”, il fulminante romanzo d’esordio di Antonella Casaburi, edito da Lastarìa Edizioni in collaborazione con Delia Agenzia Letteraria. Uscito da poco, il romanzo dal suggestivo titolo latino e ambientato nel Cilento ha portato la nostra terra fuori dal confini campani: è già finito sulla rivista “Millionaire”, ed è stato esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla Fiera del Libro di Roma. L’autrice, originaria di Vallo della Lucania, una laurea in Storia della Critica Letteraria alla “Sapienza”, dove si è trasferita giovanissima, è docente di Italiano e Latino e definisce il Cilento “il mio luogo dell’anima”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia