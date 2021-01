“La Salerno del futuro? Città a misura di bambino in ogni angolo”

di Erika Noschese

Un 2020 difficile, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus che ha messo in difficoltà il settore del commercio, tra i più colpiti dalla crisi sanitaria divenuta presto economica. Per l’amministrazione comunale non è stato facile rispondere alle istanze del settore, l’assessore al Commercio Dario Loffredo è sempre stato presente, anche solo per una parola di conforto, per mettere in campo iniziative a sostegno degli addetti ai lavori e cercare di rimettere in moto l’economia locale. A pochi mesi dalla scadenza del mandato, per Loffredo è tempo di bilanci, in vista della ricandidatura per una riconferma. “E’ stata la mia seconda esperienza, la prima fatta 10 anni fa da consigliere comunale, orgoglioso di farlo per la mia città e ora da assessore al Commercio.

