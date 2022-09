La Salerno Cruise Terminal presente al Seatrade Med

di Monica De Santis

C’è anche Salerno al Seatrade Cruise Med, la fiera che riunisce esperti del settore, porti, destinazioni e venditori di crociere sotto lo stesso tetto in un ambiente che promuove affari, istruzione e divertimento. Finalmente quest’anno, dopo l’emergenza pandemica ed il fermo delle attività fieristiche, l’ADSP del Mar Tirreno Centrale e tutto il sistema portuale italiano, sotto l’egida di Assoporti (Associazione nazione delle Autorità di Sistema Portuali) è presente al Seatrade Med, la principale fiera di settore del comparto croceristico del Mediterraneo. Nello stand “Cruise Italy-One country many destinations “- claim coniato e registrato da Assoporti per promuovere il sistema croceristico nazionale, sono presenti, insieme all’Adsp del MTC, il CEO Terminal Napoli, Tomaso Cognolato e Giuseppe Amoruso presidente della Salerno Cruise Terminal nonché i principali cruise operators del sistema turistico-croceristico della Regione Campania, che con il prezioso supporto del suo Assessorato al turismo, per la promozione congiunta delle numerose destinazioni e attrazioni del territorio campano. Numerosi gli incontri di lavoro con i principali rappresentanti delle compagnie crocieristiche: MSC, Costa, Royal Caribbean Cruise Line, Viking, TUI, Virgin, Azamara, Celestial, Holland America, Crystal e Silver Sea, alle quali sono stati presentati i progetti in corso ed i nuovi programmi di sviluppo. Ogni evento Seatrade è stato un punto d’incontro delle persone più importanti nel settore crocieristico che offre l’opportunità di nuove partnership, trovare nuovi clienti e collegare tutte le persone all’interno del settore crocieristico. Sotto il tema “Steering Change Together”, il programma di quest’anno conterrà due Keynote e un fitto programma di sessioni multitraccia che copriranno l’ultima tendenza in porti e destinazioni. Una due giorni ricca di opportunità di lavoro con un gruppo selezionato di compagnie di crociera europee. Sotto il tema “Guidare il cambiamento insieme” , ci si è immersi in pratiche sostenibili, crociere di lusso e oltre i poli, tendenze nelle esperienze a terra, carburante e progressi tecnologici e altro ancora. Il grande successo dell’evento testimonia che il sistema portuale della Campania continua a ricoprire un ruolo di forte interesse per il traffico crocieristico e per tutti gli operatori del settore, confermato dalla crescita costante del numero di passeggeri. Nei porti di Napoli e Salerno, da gennaio ad agosto 2022, sono transitati oltre 700 mila croceristi con oltre 350 approdi, con un incremento del 560% rispetto al 2021, cifra significativa nel panorama del sistema crocieristico del Mediterraneo e segnale tangibile della rapida ripresa nel post pandemia nei Porti di Napoli e Salerno. Grande soddisfazione e feedback positivi sono stati raccolti da parte dei rappresentanti del cluster turistico-crocieristico che ha visitato il padiglione, sottolineando così l’importanza dei porti campani quali mete turistiche di riferimento del territorio nazionale.

