La Salernitana sotto di due gol alla fine del primo tempo

Finisce 2 a 0 per gli ospiti il primo tempo di Salernitana – Lazio. Con due gol di Immobile segnati nel giro di tre minuti, la Lazio sembra sentirsi sicura di riuscire a portare a casa il risultato. La partita inizia con un classico possesso di palla da parte della Lazio, mentre la Salernitana resta chiusa nella propria nella propria metá campo. Al 5′ del primo tempo Gondo prova la profondità, Patric controlla l’uscita della sfera sul fondo. Al 7′ arriva il primo gol della Lazio grazie a Ciro Immobile. Milinkovic Savic pesca di tacco il rimorchio della punta che piazza con il sinistro un diagonale imprendibile per Belec. Passano 3 minuti e al secondo affondo, seconda rete degli ospiti: Pedro arriva sul fondo e crossa basso, Immobile da pochi passi insacca in scivolata. La Lazio continua a spingere, mentre la Salernitana soffre. Al 14′ la Salernitana prova la reazione, lancio per Gondo ma c’è la chiusura di Luiz Felipe con il petto. Al 28′ primo cartellino giallo per Danilo Cataldi, per un intervento duro su Bonazzoli. Al 36′ arriva una traversa di Immobile. Colpo di testa ma la palla colpisce il legno e rimbalza sulla linea prima di uscire dalla porta. Al 40′ arriva anche la prima sostituzione. Tre i minuti di recupero e poi il fischio dell’arbitro che manda le squadre nello spogliatoio

