La Salernitana perde con l’Adana e batte la Reggina

Va all’Adana Demirspor il primo Trofeo Angelo Iervolino. Una vittoria a testa con i granata che hanno perso con i turchi e battuto la Reggina ma non è bastato. La squadra di Montella, grazie alla differenza reti ha alzato la coppa. Per la Salernitana luci e ombre, come normale sia in questo periodo dell’anno. I granata sono scesi in campo nel secondo match della serata sfidando l’Adana Demirspor di Montella. Con Motoc in difesa, Boultam esterno di centrocampo a destra, Nicola ha lanciato subito Bonazzoli in coppia con Botheim. L’inizio del match è sembrato la triste prosecuzione della notte contro l’Udinese. Dopo sei minuti, sfruttando due errori difensivi i turchi si sono portati subito sul doppio vantaggio con le reti di Onyeruku e Assombalonga. La Salernitana, però, non si è persa d’animo reagendo subito, sfiorando il gol con Boultam, prima e Bonazzoli, poi. Fatta eccezione per gli errori difensivi, dovuti anche alle assenze, la Salernitana ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite stagionali. Bohinen e Coulibaly a centrocampo sono una garanzia mentre Botheim è piaciuto per presenza e spirito. Sicuramente non è la Salernitana che vedremo in campionato e lo stesso Nicola spera di poter contare sui rinforzi il prima possibile. Sicuramente però c’è tanto da lavorare, anche dal punto di vista tattico. Spesso la squadra è apparsa troppo spaccata e così al 17’ è arrivato anche il terzo gol dell’undici Montella con un bel tiro a giro di Belhanda. Troppo spesso, infatti, si sono aperti dei varchi davvero invitanti per la compagine turca che avrebbe potuto segnare in un altro paio di circostanze. Invece su cross di Cavion, al 36’ Bonazzoli ha confermato le sue qualità di rapace d’area rigore segnando il gol dell’1-3. Nel finale di match poi sono saltati i nervi, dopo un intervento falloso su Boultam, con un parapiglia decisamente fuori luogo visto il contesto con Fazio e Coulibaly che sono stati espulsi dal direttore di gara così come due giocatori dell’Adana. Nel primo tre match del Memorial Iervolino, un gol di Liotti ha regalato la vittoria meritata alla Reggina con l’Adana Demirspor che si è reso pericoloso soltanto con qualche tiro di Balotelli dalla distanza e un concitato assalto finale a cui la squadra calabrese allenata da Pippo Inzaghi ha retto senza troppi problemi. Così l’assegnazione del trofeo si è deciso nel terzo match quello che ha visto di fronte la Salernitana di Nicola e la Reggina. Nicola, ovviamente, ha dato spazio agli altri giocatori disponibili con Ribery che ha agito alle spalle della coppia formata da Valencia e Kristoffersen. In difesa si sono rivisti Mantovani e Veseli mentre la Reggina ha schierato il terzo ex di giornata, ovvero Adriano Montalto, dopo Gagliolo e Cicerelli schierati nel primo match. La partita si è sbloccata al 10’ quando, dopo un assist di tacco di Ribery, Kristoffersen ha scartato anche il portiere Colombi, insaccando sotto la curva sud a porta sguarnita. A ritmi non molto elevati la Reggina ha cercato il pareggio utile ad alzare il trofeo. Micai ha parato un rigore di Montalto mentre nei minuti finali c’è stato anche l’ingresso in campo di Iervolino, figlio di Angelo a cui è dedicato il memorial. Un bel momento in una serata di calcio estivo. Da prendere con le molle, ma fino a un certo punto.

