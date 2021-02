La Salernitana non sa più vincere

di Fabio Setta

Quarto pareggio consecutivo per la Salernitana. A differenza di quello di Pisa, questo contro il Vicenza, ha l’amaro sapore dell’occasione sprecata. La vittoria era indubbiamente alla portata della squadra di Castori che però, i risultati parlano, sembra essersi inceppata. Le poche occasioni sprecate, il gol del pareggio subito due minuti dopo aver trovato il gol del vantaggio, aumentano il rimpianto ma non nascondono assolutamente il momento poco felice della squadra granata. Il calcio vive di episodi, certo e se Tutino avesse realizzato il rigore nel primo tempo, forse la partita sarebbe stata diversa. Fatto sta che anche contro il Vicenza, la Salernitana non è mai riuscita a prendere pieno possesso del match, giocando bassa a guardia della propria area di rigore, cercando il lancio lungo come unica combinazione offensiva

