La Salernitana non riesce a fermare la Lazio

Finisce 3-0 per la Lazio. Finisce con la prima sconfitta della nuova era granata, quella firmata Danilo Iervolino. Dunque la Lazio dell’ex patron Claudio Lotito espugna l’Arechi e torna a casa con 3 gol e 3 punti. Due gol segnati nel primo tempo da Ciro Immobile a 3 minuti di distanza l’uno dall’altro ed un terzo segnato nella ripresa al 66? da Manuel Lazzari, che il minuto dopo si fa anche ammonire dall’arbitro. Tre i minuti di recupero nel primo tempo e due i minuti di recupero nel secondo tempo, in una gara dove la Lazio ha mostrato la sua superiorità tenendo il possesso di palla per il 70% della gara.

