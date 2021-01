La Salernitana non perde tempo e cala il tris

di Marco De Martino

La sconfitta di Monza ma anche la conferma del primato, seppur in coabitazione con l’Empoli, hanno certificato che la Salernitana, con qualche innesto mirato nel mercato invernale potrà integrare una rosa oggettivamente incompleta ed al contempo rinforzarla per recitare un ruolo da protagonista anche nel girone di ritorno. Lunedì inizierà ufficialmente la sessione invernale della campagna trasferimenti, che terminerà il 1 febbraio, ma il club granata si è già mosso per individuare e chiudere nel minor tempo possibile le trattative più importanti.

