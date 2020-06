La Salernitana non c’è e l’Entella guadagna tre punti facili

VIRTUS ENTELLA – SALERNITANA 1-0

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti (38′ st Toscano); Morra (46′ st Crialese), Rodriguez (31′ st De Luca). In panchina: Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crimi, Currarino, Adorjan, Mancosu, Andreis. Allenatore: Boscaglia

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Aya, Billong (40′ st Iannone), Jaroszynski; Kiyine (16′ st Jallow), Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro (16′ st Dziczek), Curcio (31′ st Lopez); Djuric, Gondo. In panchina: Micai, Russo, Migliorini, Capezzi, Karo, Cicerelli, Galeotafiore. Allenatore: Ventura

Arbitro: Camplone di Pescara

RETI: 4′ st Mazzitelli (E)

NOTE. Ammonito il tecnico della Virtus Entella, Boscaglia. Ammoniti: Di Tacchio (S), Poli (E), Aya (S), Gondo (S), Sala (E). Angoli: 5-4. Recupero: 0′ pt – 5′ st

A Chiavari la Salernitana perde e delude dimostrando un ritardo di condizione e soprattutto di mentalità. Squadra senz’anima che in 90’ vede la porta una sola volta e mezza grazie all’inserimento di un difensore, Aya, che si vede murato dal portiere ligure. Eppure l’Entella non è che avesse fatto chissà cosa. Ma al contrario dei campani ha messo intensità, determinazione e voglia di vincere. E cosi il gol di Mazzitelli ad inizio ripresa è solo il sigillo di quanto faticosamente creato. Inutili gli ingressi di Jallow, Dziczek e Lopez. Partono bene i padroni di casa con Mazzitelli che sfiora il palo. Dopo 6’ minuti miracolo di Vannucchi su Settembrini, parata salva risultato. I liguri collezionano pericolosi calci d’angolo reclamando in una mischia il penalty. Al pronti via della ripresa e Morra serve sul piatto d’oro il vantaggio a Mazzitelli che deposita in rete grazie ad un velo di Rodriguez. Liguri avanti e gara in discesa. In contropiede Morra sfiora il raddoppio. I granata sono confusionari e non riescono a costruire nulla. Nel finale cross di Lopez e colpo di testa di Djuric che scheggia la traversa.

