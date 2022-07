La Salernitana insiste per Djuricic e chiude per Ranocchia e Bradaric

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana insiste per Djuricic e prova a chiudere per Bradaric e Ranocchia . Altro scatto sul mercato del direttore sportivo granata Morgan De Sanctis il quale continua nella sua operazione di ringiovanimento della rosa a disposizione di Morgan De Sanctis. Dopo aver ingaggiato quattro calciatori classe 2000, Lovato, Pirola, Valencia e Botheim, l’operatore di mercato ha in mano il centrocampista della Juventus, classe 2001, ed il mancino croato del Lille, classe 1999. Gli acquisti di Ranocchia, elemento dalle spiccate caratteristiche offensive che può giocare sia da mezzala sia da esterno d’attacco, e di Bradaric, laterale a tutta fascia già nel giro della nazionale vice campione del Mondo, potrebbero essere ratificati già domani. Il primo dovrebbe arrivare in prestito mentre il secondo a titolo definitivo. DUELLO COL TORO Per quanto riguarda Djuricic si è innescato un autentico duello di mercato con il Torino, club che per primo si è fiondato sul talentuoso serbo ma che non è riuscito a chiudere l’affare. Il prepotente inserimento della Salernitana, oltre alla perdita di un obiettivo dichiarato, potrebbe causare al club di Cairo anche un altro problema, ovvero la permanenza di Simone Verdi. Il trequartista è da tempo nel mirino della Salernitana ma le pretese del Toro hanno raffreddato la trattativa ed il possibile arrivo di Djuricic a Salerno la farebbe saltare definitivamente. I DUBBI DI BONAZZOLI Intanto proprio sul più bello si è arenata la doppia operazione con la Sampdoria per gli ingaggi di Thorsby e Bonazzoli. Quest’ultimo ha chiesto un po’ di tempo per decidere, anche perchè la Salernitana non ha accettato la proposta di Tinti, agente del pistolero, di inserire una clausola che consentisse al suo assistito di liberarsi in caso di chiamata da un club di prima fascia. VIA BOGDAN E JIMENEZ De Sanctis è impegnato anche sul fronte interno. Il ds è riuscito a sistemare altri due esuberi, cedendo Bogdan alla Ternana e Jimenez al Vicenza.

