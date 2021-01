La Salernitana blinda Milan Djuric Lo Spezia vuole il bosniaco, la società dice no Dalla Lazio Durmisi, in prestito fino a giugno

di Marco De Martino

La Salernitana blinda Milan Djuric. L’attaccante è uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva della campagna trasferimenti, ma il club granata non intende privarsene anzi, ha intenzione di prolungare il contratto del bosniaco oltre la prossima scadenza del 30 giugno 2022. In pratica Djuric, vicino ai 31 anni (li compirà a maggio) è in procinto di firmare a vita con la Salernitana, diventandone così una autentica bandiera. Per l’ex ariete del Cesena è pronto infatti un contratto di altri tre anni che la Salernitana, nei prossimi giorni, gli farà sottoscrivere togliendolo così definitivamente dal mercato.

