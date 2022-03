La Sacra Sindone Salernitana del 1665 esposta nella chiesa del Gesù Risorto

di Monica De Santis

Dal 7 al 17 aprile, dalle ore 17 alle 20, nella Parrocchia del Gesù Risorto del Parco Arbostella, sarà esposta la copia salernitana della “Sacra Sindone”, ricavata dall’originale nell’anno 1665, che apparteneva alle Clarisse del Monastero di San Michele Arcangelo in Salerno. Per l’occasione Don Giuseppe Landi ha previsto una serie di appuntamenti e di incontri che coincidono con la Santa Pasqua il Parroco. La decisione di esporre la copia della “Sacra Sindone” è per far si che si venga a conoscenza di un pezzo di storia della nostra città attraverso l’esposizione di un bene conservato nel Museo Diocesano, poco noto ai salernitani: la copia della Sacra Sindone conservata a Torino che la Venerabile Maria Francesca di Savoia, terziaria clarissa, fece eseguire insieme ad altre, per distribuirle a Chiese e Conventi dell’Ordine. “Portare una copia, realizzata sull’originale, della Sindone di Torino nella nostra Parrocchia significa, per noi, ridare conoscenza della storia salernitana – ha spiegato Don Giuseppe Landi – attraverso un simbolo dall’alto valore spirituale per i fedeli cristiani. L’obiettivo che ci prefissiamo sarà quello di realizzare momenti di riflessione e di accompagnamento nella preghiera per sottolineare con maggiore chiarezza la preparazione alla Santa Pasqua”. I momenti celebrativi e di preghiera che sono stati programmati avranno inizio giovedì 7 aprile “Con Cristo”. Nel primo giorno di esposizione, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 19,30, interverrà per un saluto il Vescovo Monsignor Andrea Bellandi, che anticiperà l’ incontro storico-teologico-religioso “Esperienze di sofferenza vissute con fede: spunti dai Vangeli”, moderato dall’Arch. Aniello Palumbo, con la partecipazione di Don Luigi Aversa, Direttore del Museo Diocesano “San Matteo”, di Mons. Gaetano Di Palma, che insegna Introduzione alla Sacra Scrittura ed Esegesi del Nuovo Testamento nella Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di cui è Vicepreside, e degli “Sposi in Cristo”, Mimmo e Tommasina Cosimato, che racconteranno la propria esperienza di fede. Il moderatore sarà l’Arch. Aniello Palumbo. Il secondo appuntamento “Per Cristo” è in programma per sabato 9 aprile. Alle ore 20,30 si terrà un concerto a tema religioso di Cori salernitani: Il Calicanto, Daltrocanto, Sui Generis, Estro Armonico e la Corale Polifonica di Comunione e Liberazione. Terzo appuntamento dall’11 al 17 aprile con “In Cristo” Lunedì 11 Aprile alle ore 20,00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica. Giovedì 14 Aprile – Altare della Reposizione Venerdì 15 Aprile – Via Crucis “Guidati dalla Sindone” per le strade dell’Arbostella con partenza dalla Chiesa alle ore 20,30 Sabato Santo 16 Aprile – Santa Messa della notte Domenica 17 Aprile – Pasqua di Resurrezione

