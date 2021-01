La ricandidatura del sindaco Napoli è ancora a rischio: sempre “caldo” il nome di Andrea Prete

Sembra essere sempre più a rischio la ricandidatura del sindaco uscente Vincenzo Napoli. Al momento, la coalizione di centro sinistra ha ufficializzato il nome del candidato sindaco puntando nuovamente sul primo cittadino uscente. Nome che, a quanto pare, non sembra trovare pieno consenso da parte degli stessi cittadini salernitani, come mostrano anche i sondaggi di questi giorni che vedrebbero Napoli in una posizione “scomoda”, soprattutto per una riconferma a mani basse. Così, si prova a correre ai ripari: il dialogo con Andrea Prete, presidente di Confindustria Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e membro del Consiglio di Amministrazione della Gesac, infatti, sembra essere ancora work in progress.

