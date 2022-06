La Regione pubblica il calendario scolastico e dei saldi

di Monica De Santis

A pochi giorni dalla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022, il primo vissuto dagli studenti quasi tutto in presenza, dopo i due anni di dad causa pandemia, la Regione Campania pubblica il calendario per l’anno scolastico 2022/2023 e in contemporanea pubblica anche la data di inizio dei saldi estivi per il comparto del commercio al dettaglio. Per quanto riguarda il settore commerciale, la giunta regionale ha stabilito, che come per lo scorso anno i saldi estivi inizieranno il prossimo 3 luglio e prosegue per 2 mesi. E’ quanto stabilito dalla giunta e riportato sul sito internet di Confcommercio. La decisione di partire con i ribassi questo giorno è stata presa in accordo con le indicazioni fornite dalla conferenza delle regioni. Secondo quanto stabilito dalla regione durano 60 giorni nel complesso. Ciò significa, che i saldi estate 2022 finiscono il 31 agosto. Decisione questa che non ha trovato il favore di tutti i commercianti che invece speravano in un inizio saldi nel mese di agosto, così da poter vendere a prezzo pieno la merce estiva acquistata e non già con prezzi scontati. Sta di fatto che i commercianti hanno la discrezionalità di finire i saldi anche prima. Devono però indicare chiaramente la merce scontata e separarla da quella che non lo è, oltre che indicare la percentuale di sconto applicata, a tutela dei consumatori. Per quanto concerne invece la scuola, in Campania la campanella tornerà a suonerà da martedì 13 settembre. Il termine delle lezioni è previsto per il 9 giugno per le scuole primarie e secondarie, il 30 giugno per le scuole dell’infanzia. 204 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle lezioni, che potrebbero diventare 203 se si aggiunge la chiusura delle scuole in occasione della festività del Santo Patrono Le lezioni saranno sospese per festività e ponti nelle seguenti date: lunedì 31 ottobre e martedì 1°novembre 2022 per la festività tutti i Santi; 8 dicembre Festa dell’Immacolata concezione, da venerdì 23 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023 compresi per le vacanze natalizie. Poi da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 compresi per il carnevale e il mercoledì delle Ceneri; da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 compresi chiusura invece per le vacanze pasquali; da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023 compresi il ponte Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del lavoro, 2 giugno Festa nazionale della Repubblica. Scuole chiuse anche nel giorno della festività del Santo Patrono se questa non dovesse capitare di domenica. Nella delibera, infine, si fa riserva di assumere con eventuali successivi atti “ogni ulteriore determinazione in ordine all’aggiornamento del calendario scolastico regionale in considerazione di eventuali interventi normativi nazionali connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia