“La Pugliano che Vogliamo”, arriva lo sportello d’ascolto

di Luca Capacchione

Lo scorso 15 giugno, nel territorio di Montecorvino Pugliano, il movimento civico “La Pugliano Che Vogliamo” ha organizzato – in occasione della ricorrenza nazionale della festa dei figli – un incontro pubblico con la cittadinanza dove ha affrontato il tema relativo all’importanza dei figli nella formazione del nucleo familiare. “Sentiamo spesso parlare anche di situazioni relative a problematiche economiche per le famiglie e anche a problemi di violenze domestiche, che purtroppo aumentano sempre più, con casi anche nelle nostre comunità – ha dichiarato il segretario del Movimento Francesco Cerami – pertanto il movimento civico La Pugliano Che Vogliamo sceglie di attivarsi in prima linea per dare assistenza in diversi campi attraverso la collaborazione di validi professionisti, per affiancare nel miglior modo possibile chi purtroppo si trova in situazioni di disagio ambientale e familiare”. “Lo sportello d’ascolto istituito dal nostro movimento sarà intitolato a Felicia Tortora – ha continuato Cerami – Felicia era una mia zia che anni fa nella frazione di Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano fu vittima di femminicidio. Ho ritenuto opportuno intitolare a lei lo sportello in quanto non voglio che sia dimenticata la sua storia nella nostra comunità, con la volontà in suo onore di aiutare chi è in difficoltà per evitare casi simili al suo”. Sarà aperta una pagina Facebook con un recapito telefonico prettamente riservato a questo sportello, dove chi ha bisogno di essere ascoltato troverà un apposito operatore qualificato disponibile.

