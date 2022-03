La Provincia di Salerno presente a Tuttohotel 2022

La Provincia di Salerno presente alla Mostra d’Oltremare a Napoli per “Tuttohotel 2022”, la fiera dedicata alla promozione territoriale e al Turismo extralberghiero che vede la presenza di importanti relatori, e destinata agli operatori del settore ricettivo alberghiero ed extra alberghiero. “La Fiera è una tre giorni di eventi, seminari, corsi e convegni – dichiara il Presidente Michele Strianese – e fa il punto sui percorsi di turismo sostenibile, sulla promozione dei territori patrimonio dell’umanità e dei piccoli borghi e di molte altre policy del turismo. Appuntamento imperdibile per un territorio come il nostro. Per la Provincia di Salerno era presente il Consigliere provinciale delegato al Turismo e Promozione del Territorio Pasquale Sorrentino che in particolare ha partecipato al workshop “le opportunità dell’ospitalità extralberghiera per il rilancio sostenibile delle città e dei borghi”. “L’incontro – precisa il Consigliere Pasquale Sorrentino – è stato un importante momento di riflessione per promuovere un “racconto di bellezza” e lavorare ad una offerta turistica lunga 365 giorni, che per noi è una sfida da raccogliere e rilanciare.” Al dibattito erano presenti l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci, il Presidente Coni Campania Sergio Roncelli, la docente universitaria e referente Unesco Jolanda Capriglione, il Prof. Pietro Siena e la Presidente dei Borghi Autentici Rosanna Mazzia (in collegamento), coordinati dal giornalista Agostino Ingenito, presidente Abbac Campania.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia