La preside Vigorito: “Ho già avuto molte richieste di Dad per alunni positivi”

di Monica De Santis

“Solo dopo il rientro a scuola si potrà fare il punto della situazione reale concernente ciascun realtà scolastica territoriale, anche se sono numerosissime le richieste di dad da parte di genitori che hanno uno o più positivi in famiglia”. Spiega Maria Giuseppa Vigorito, dirigente scolastica del Liceo Galizia di Nocera Inferiore. Ci stiamo organizzando ne migliore dei modi, ma, ripeto, oltre a ragazzi positivi al covid, vi sono anche docenti ed Ata positivi, ho convocato i supplenti. Come al solito, spetterà a noi Dirigenti scolastici attuare una sorveglianza che però non può prevedere l’imprevedibile! Sostengo che i ragazzi più grandi e il gran movimento per portarsi a scuola, destino preoccupazione. Sino a quando non si renderà obbligatorio il vaccino per i giovani, il rischio di ammalarsi per covid, sarà sempre in agguato. A noi Dirigenti scolastici se chiederanno di prendere la luna con le mani, anche in tal caso, faremo magìe!”

