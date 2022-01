La preside Guida, “Riprendere le attività il 10 gennaio non sarà facile”

di Monica De Santis

“Siamo tutti preoccupati. riprendere il 10 gennaio non sarà facile”. Cinzia Lucia Guida, dirigente scolastica del Liceo De Sanctis di Salerno, non nasconde le sue perplessità sul ritorno a scuola in presenza degli studenti delle scuole superiori. “Purtroppo ad oggi, a poche ore dalla riapertura nel mio istituto si registrano diversi casi di alunni positivi e/o in quarantena. Un numero che purtroppo temo sia destinato a salire ancora. Per quanto riguarda – prosegue ancora la preside del liceo sito nella zona orientale della città – i docenti ed il personale ATA ad oggi ancora non ho dati circa le assenze, sicuramente queste ci saranno e sicuramente sarà dura dover organizzare la copertura di tutte le classi. Insomma il lavoro non ci mancherà”.

