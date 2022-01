La preside Anna Vassallo: “Avremmo preferito anche noi 10 giorni di dad”

di Monica De Santis

“Nella nostra scuola la situazione è al momento sotto controllo”. Spiega Anna Vassallo, dirigente scolastica del Liceo Gatto di Agropoli. “Abbiamo circa 35 studenti positivi per i quali sarà attivata la dad a partire da lunedì. Su un totale di 1270 studenti, il dato non è preoccupante. Tra il personale abbiamo solo 4 casi positivi. Siamo riusciti ad organizzare le attività per il rientro. – prosegue ancora la preside – Ciò che ci preoccupa è la ripresa dei trasporti pubblici in quanto, seppure possano fruirne solo chi è in possesso del Green Pass vaccinale, sono tuttora sovraffollati.E sappiamo bene che essere vaccinati non ci dà garanzia di negatività al Covid. Avremmo preferito anche noi almeno dieci giorni di dad per monitorare la situazione, soprattutto tenuto conto del fatto che il 50% dei nostri studenti sono pendolari. Potremmo verificare l’efficacia delle azioni poste in essere dal governo solo nelle prossime settimane”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia