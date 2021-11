di Monica De Santis

“La centralità del lavoro è il ruolo degli intellettuali (operosi)”. È il titolo del convegno, organizzato da “Memoria in Movimento” che si terrà il prossimo 10 dicembre alle 17:30 presso il circolo Mumble Rumble di via Vincenzo Loria 35. All’incontro moderato da Massimiliano Amato, parteciperanno, Alfonso Conte, storico e docente Unisa, Pietro Toro dell’Associazione Memoria in Movimento, Sergio Dal Masso, storico del Movimento operaio, Vito Nocera, saggista e scrittore, autore del libro “Senza Classe”, Diego Giachetti, storico specializzato in storia contemporanea e Giuseppe Cacciatore, professore emerito Federico II. Il giorno 13, alle ore 17,30, sarà invece inaugurata, sempre presso il Mumble Rumble la mostra “La potenza delle immagini nelle lotte politiche e sociali” a cura di Gio Palazzo, che resterà visibile al pubblico fino 17 dicembre dalle ore 17,30 alle ore 20.

