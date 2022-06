La “Ponderosa 2.0” ha vinto il Campionato Nazionale Este24

di Monica De Santis

Cala il sipario sulla 28° edizione del Campionato Italiano Este24, che quest anno si è tenuto a Salerno, anche se non nelle condizioni ottimali. Infatti, il vento forte dei giorni scorsi, ha impedito nella prima giornata di effettuare le gare. Mentre nella seconda giornata si sono potute fare solo due delle tre gare previste. Anche per la terza giornata è stato un campo di regata difficile, a causa dei tanti giri di vento e delle raffiche a 18 nodi, condizioni che hanno caratterizzato il Campionato Italiano Este24, in questa tre giorni. Quattro prove impegnative che hanno regalato un vero e proprio spettacolo velico nel Golfo di Salerno, una battaglia, che i 21 equipaggi della flotta hanno combattuto, fino all’ultimo secondo, a suon di scelte tattiche e di un pizzico di fortuna. Alla fine comunque a portarsi a casa il titolo di campione nazionale è stata la Poderosa 2.0 di Roberto Ugolini, secondo posto, Ricca D’Este 37 di Marco Flemma e al terzo, Est’è mia di Paolo Brinati. “Non ci avrei mai creduto eppure a 66 anni ho portato a casa il titolo italiano – dichiara Roberto Ugolini l’armatore di La Poderosa 2.0 dopo aver alzato la coppa – Sono oltre quaranta anni che vado per mare e questa è la più grande soddisfazione velica della mia vita. Come sempre il merito va a tutto l’equipaggio, il merito va a tutti loro, al nostro gioco di squadra”. Due i Premi speciali che il Club velico Salernitano ha voluto assegnare oltre ai primi tre classificati, si tratta del “Trofeo Daria D’Aragona” per l’equipaggio con la più alta presenza femminile a bordo e il “Trofeo Francesco Barra”, per premiare l’imbarcazione con l’equipaggio più giovane, per promuovere la vela tra i ragazzi. Ad aggiudicarsi il “Trofeo Daria D’Aragona” è stata Ricca D’Este27, grazie all’equipaggio composto dall’armatore Jacopo Pasanisi e i ragazzi: Federica Daniele, Mauro Grassi, Ilaria Barchetta, Federica Mauro ed Eleonora Mazzoni. Il “Trofeo Francesco Barra” invece, è stato assegnato a La Poderosa Planet Power dell’armatore Giuseppe Romano e l’equipaggio composto da: Assunta De Stefano di anni 16, Francesco Citera di 13 anni, Raffaele Fasanaro di anni 16, Roberta Cartolano di anni 17 e Serena Schettini di anni 15. “Grande successo per un esordio salernitano del Campionato Italiano Este 24 – dice Elena Salzano Presidente del Club Velico Salernitano – Salerno diventa protagonista della vela grazie alla flotta Este24 e ai tantissimi velisti che hanno gareggiato per mare in questi tre giorni, con grande sportività e tenacia. Il Club Velico Salernitano ha aperto le porte ai grandi eventi sportivi che hanno visto partecipe l’intero consiglio direttivo e i soci che attivamente sono stati coinvolti nelle squadre di volontari che hanno supportato l’evento”. È stato un peccato non aver potuto fare un numero maggiore di regate perché il posto è splendido e meritava più prove – Marco Flemma Armatore di Ricca D’Este 37 – purtroppo i problemi tecnici che ci hanno accompagnato ci hanno fatto chiudere questo campionato al secondo posto, ma sono contento perché il mio avversario preferito è La Poderosa 2.0 e sono contento per loro”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia