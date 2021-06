“La pillola delle tre”, focus scientifico

La Casa di Cura Tortorella presenta “La pillola delle tre”, un focus a carattere scientifico pensato per sensibilizzare ed educare la comunità sui ruoli della prevenzione e della corretta diagnosi delle patologie. La pillola delle tre è la rubrica della salute della Casa di Cura Tortorella. Un focus a carattere scientifico, che coinvolge i professionisti della Struttura, pensato per fornire un’informazione completa e attendibile a tutta la comunità. La terza settimana di ogni mese, alle tre del pomeriggio, vengono pubblicate, sulle pagine Facebook e Instagram della Clinica, infografiche e video interviste in merito a patologie o ricorrenze in campo sanitario. L’obiettivo è di sensibilizzare l’utenza sui ruoli della prevenzione e della corretta diagnosi clinica, evitando la diffusione di false informazioni e analisi “fai da te”. Dopo un primo anno di rodaggio attraverso la pubblicazione di infografiche su diversi temi, da maggio 2021 si è passati alla realizzazione di video interviste ai professionisti della Casa di Cura, per rendere la comunicazione ancora più efficace. I temi affrontati sino a ora sono: allergie, disturbi alimentari, malattie dell’apparato digerente, articolazioni (spalla, anca e ginocchio), importanza dei vaccini. A inaugurare il formato video è stato il Dott. Vincenzo Villari, responsabile del servizio di radiologia interventistica, che ha introdotto il varicocele. Questo mese (dal 21 giugno), invece, sarà la volta del Dott. Martino Aquaro, argomento: l’anestesia e il ruolo dell’anestesista-rianimatore nelle pratiche mediche.

