Oggi alle ore 17 presso il Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno si svolgerà la presentazione del libro “La passione e la polvere” di Luigi Malnati, già Direttore Generale per le Antichità del MiBAC poi divenuto MiBACT, ed. La nave di Teseo. Il grande pubblico ha una visuale abbastanza deformata dell’archeologia. Stampa, film, libri ne colgono solo l’aspetto avventuroso, esotico o quello estetico o del valore economico dei ritrovamenti. Non è proprio così. Il libro vuole raccontare non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto al grande pubblico la vera storia dell’archeologia, dai primordi al Grande Progetto Pompei e alla recente Riforma Franceschini. L’autore ha percorso tutta la carriera di archeologo ministeriale, da semplice funzionario a Direttore Generale per le Antichità, incarico ricoperto dal dicembre 2010 al luglio 2014. Rifugge quindi da elaborazioni teoriche, ma vuole raccontare la realtà come l’ha conosciuta. La presentazione, organizzata dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (la cui XXIII edizione si è appena svolta dal 25 al 28 novembre), sarà occasione per parlare di archeologia dalle origini fino alla storia odierna e alle prospettive. Pertanto, dopo l’intervento dell’autore Luigi Malnati, avrà luogo una tavola rotonda che vedrà separatamente protagonisti il mondo accademico e il mondo dell’associazionismo. Porteranno il saluto l’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi, da padrone di casa, e la neo Soprintendente dott.ssa Raffaella Bonaudo. Il programma: modera Erminia Pellecchia Giornalista indirizzi di saluto Andrea Bellandi Arcivescovo Metropolita di Salerno Campagna Acerno Raffaella Bonaudo Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino Ugo Picarelli Fondatore e Direttore Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, partecipano, Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali – Ravello Luca Cerchiai Direttore Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale Università di Salerno Paolo Giulierini Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli Giovanni Pandolfo Consigliere Nazionale e Console Generale della Campania Touring Club Italiano Felice Pastore Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia Angela Pontrandolfo Professore Emerito di Archeologia Università di Salerno Rosario Santanastasio Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia L’ingresso è gratuito; obbligo di Green Pass e mascherina. La XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 ottobre 2022 a Paestum presso il Tabacchificio Cafasso.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia