La notte del grande bluff L’annuncio della notte bianca scatena l’ira delle persone

di Monica De Santis

Cava de’ Tirreni e pronta per dare vita il prossimo 5 gennaio, da piazza Duomo, alla 16esima edizione della “Notte Bianca”. Una notizia, questa, apparsa nei giorni scorsi sui profili social degli organizzatori e che ha scatenato non poche polemiche. Centinaia i commenti postati contro l’amministrazione comunale di Cava, contro Quarta Rete e contro il presentatore Pasquale Falcone. Commenti anche pesanti ed offensi, da parte di chi non ha colto invece che il video promozionale della “Notte Bianca” a Cava in realtà era un video bluff.

