“La Notte Bianca? E’ un evento che qui a Torrione stavamo aspettando”

Dopo il nostro viaggio tra i commercianti di Mercatello e di Pastena per capire cosa pensano e come giudicano l’evento della “Notte bianca”, in programma a Salerno il 9 e il 10 luglio, ed organizzata dalla Fenailp Salerno, ora ci siamo spostati a Torrione, altro quartiere della zona orientale della città che ospiterà uno dei concerti in programma. Anche qui, come per Pastena e Mercatello, ad essere particolarmente felici del ritorno della “Notte Bianca” che quest’anno festeggia il suo decimo compleanno, sono i commercianti. Felici, soprattutto perché a quello che raccontano, quest’evento non porta solo tante persone nel loro quartiere, ma si registrano sempre aumenti nelle vendite. “È un evento che stavamo aspettando – dice il signor Antonio Laurino, titolare del bar Beatrice – Grazie alla Fenaip, anche i quartieri della zona orientale riescono ad avere i loro eventi. Peccato che di manifestazioni come questa se ne fanno davvero poche. Abbiamo bisogno di più eventi per promozione le nostre attività”. Il signor Laurino spiega anche che “ogni volta che si è svolta la Notte Bianca, gli incassi registrati sono sempre stati molto alti, segno questo, che l’iniziativa funziona e pure bene”.

Della stessa opinione anche la signora Elvira Di Marino, titolare dell’ottica Clelia, sita in via Torrione… “E’ una bella iniziativa, soprattutto per noi della zona orientale, che praticamente siamo sempre i più bistrattati della città. Perchè è inutile nasconderlo, ma gli eventi vengono sempre organizzati in centro. Quindi la Notte Bianca per noi è una boccata di ossigeno, perché richiama tante persone che altrimenti non verrebbero qui. L’amministrazione comunale, dovrebbe guardare anche gli altri quartieri della città di Salerno e non lasciare che ad organizzare siano sempre e solo le associazioni di quartiere, o i commercianti”. Ed anche per Angela De Martìno, titolare dell’omonimo negozio di calzature, parla di un evento importante, bello e di grande sostegno per le attività commerciali… “E’ un evento questo che ha sempre registrato un boom di presenze e che ci ha permesso a noi commercianti anche di lavorare molto di più rispetto agli altri giorni. Certo io l’avrei organizzato per il 3 luglio, giorno dell’inizio dei saldi, ma va benissimo anche il 9, basta che si faccia. Anzi vorrei fare una proposta, un evento come la Notte Bianca dovrebbe essere replicata anche nel periodo invernale, non lo so, ad esempio per San Valentino. I quartieri della zona orientale hanno bisogno di più eventi importanti che richiamano persone e di conseguenza clienti per i negozi”.

