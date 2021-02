La Nostra Libertà punta tutto sul talento

di Erika Noschese

Salerno città del talento. E’ questo uno degli obiettivi di Antonio Cammarota, candidato sindaco al Comune di Salerno con la lista civica La Nostra Libertà che, in questi giorni, sta presentando la sua squadra. Tra i candidati al consiglio comunale spicca il nome di Margi Villa Del Priore, affermata regista teatrale e cinematografica, cresciuta nel teatro popolare salernitano ma poi affermatasi definitivamente in lunghi percorsi tra Parigi, Roma, Napoli, pronta a scendere in campo proprio per dare il suo contributo al mondo della cultura, con proposte mirate alla valorizzazione.

