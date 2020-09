“La mia gente mi ha commosso Ora chiedo a loro un ultimo sforzo: riconfermare me e il presidente De Luca”

Ha chiuso la campagna elettorale, ieri sera, al Dolce Vita il consigliere regionale uscente Franco Picarone, ricandidato al consiglio regionale della Campania con il Pd. Picarone, nei giorni scorsi, ha incontrato gli elettori della zona orientale ma, come lui stesso ha confermato, la vera sorpresa è stata Mariconda: “la mia gente mi ha veramente commosso – ha dichiarato Picarone – Il senso ultimo dell’impegno politico sta in questi volti, in quelle mani e nell’affetto che le persone del mio quartiere ogni volta che mi dimostrano, nonostante fisicamente riesca a trovare in quelle strade e tra quei palazzi, pochissime volte”. Quella di ieri sera è stata, per il consigliere uscente, l’occasione per fare un bilancio di questa campagna elettorale, scandita dalle difficoltà del caldo e dall’emergenza Coronavirus: “E’ stata una campagna elettorale molto faticosa perchè la provincia di Salerno è lunga ma molto entusiasmante perchè abbiamo potuto raccogliere un grande favore nei confronti della Regione e del lavoro che è stato fatto: la Regione è stata avvertita, in questi 5 anni, presente un po’ in tutti i settori, una Regione amica, laboriosa sui problemi. Questo ci fa ben sperare sul risultato”, ha dichiarato Picarone che sottolinea come l’affetto dei cittadini di Mariconda sia il ricordo più bello di questa campagna elettorale perchè, pur essendo stato molto presente nelle istituzioni “sono stato più raramente presente sul quartiere rispetto al passato ma questo tributo ricevuto dal mio quartiere mi fa capire che la gente si avvicina, capisce il lavoro che si fa, che è stato fatto ma c’è anche un legame affettivo e di stima che mi è stato manifestato e mi ha emozionato”. Nonostante i forti attestati di stima si teme comunque una forte astensione dal voto a causa dell’emergenza Coronavirus ed è per questo che il consigliere dem, fortemente in cerca di una riconferma per portare avanti il lavoro svolto a Palazzo Santa Lucia in questi 5 anni di amministrazione deluchiana, lancia un appello al voto: “Dobbiamo votare, alla Campania serve grande forza, ci saranno grandi opportunità e tavoli nazionale in cui le Regioni giocheranno un ruolo forte, soprattutto sul recovery found – ha dichiarato – Noi dobbiamo far sì che la Regione Campania possa avere la parte che gli spetta ma per far sì che questo accada occorre che sia forte il consenso su De Luca e forte il consenso sul partito democratica, che ha una forte influenza in Europa e spero che questo voto al partito si connotti anche come un voto forte a Franco Picarone, uomo che gode della fiducia del nostro governatore all’interno del Pd”. Picarone rivendica la necessità di dare alla Regione Campania una continuità, per il lavoro svolto, per gli obiettivi portati al termine.

